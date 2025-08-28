Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Magallanes vs San Felipe en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Magallanes y San Felipe abren la Fecha 23 de la Primera B en San Bernardo

Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Magallanes recibe a San Felipe en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo, duelo que abre la Fecha 23 de la Primera B.

Este partido es una final para ambos equipos, ya que carabeleros y aconcagüinos están enredados en la zona de descenso a Segunda División.

Magallanes es el que queda más presionado, pues una derrota los dejaría a tiro de cañón de Santiago Morning, por ahora el colista del torneo.

🕘 Magallanes vs San Felipe en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs San Felipe?

El partido se disputará este viernes 29 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernanrdo.

🗓 Fecha: Viernes 29 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Municipal Luis Navarro Avilés, San Bernardo

📺 ¿Dónde ver en vivo Magallanes vs San Felipe?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Magallanes vs San Felipe

Árbitro: Diego Flores Seguel

1er asistente: Alejandro Molina Bravo

2do asistente: Claudio Urrutia Córdova

4to árbitro: Claudio Díaz Mera

📝 El XI de Magallanes vs San Felipe por la Primera B 2025

El probable once: Mathías Bernatene; Alonso Walters, Matías Vásquez, Jeremías James, Franco Ortega; Bruno Valdez, Alexis Sabella, Alessandro Toledo, César Valenzuela, Martín Araya; Facundo Peraza. DT: Miguel Ponce

📝 El XI de San Felipe vs Magallanes por la Primera B 2025

El probable once: Paulo Garcés; Facundo Monteseirín, Jonathan Ferrari, Pedro Navarro, Yerko González; Axel León, Bryan González, Pablo Rodríguez; Sergio Vergara, Vicente Álvarez y Diego González. DT: Franco Palladino

Temas #Deportes #Fútbol #Primera B

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
