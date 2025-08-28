Magallanes vs San Felipe en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Magallanes recibe a San Felipe en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo, duelo que abre la Fecha 23 de la Primera B.

Este partido es una final para ambos equipos, ya que carabeleros y aconcagüinos están enredados en la zona de descenso a Segunda División.

Magallanes es el que queda más presionado, pues una derrota los dejaría a tiro de cañón de Santiago Morning, por ahora el colista del torneo.

🕘 Magallanes vs San Felipe en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs San Felipe?

El partido se disputará este viernes 29 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernanrdo.

🗓 Fecha: Viernes 29 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Municipal Luis Navarro Avilés, San Bernardo

📺 ¿Dónde ver en vivo Magallanes vs San Felipe?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Magallanes vs San Felipe

Árbitro: Diego Flores Seguel

1er asistente: Alejandro Molina Bravo

2do asistente: Claudio Urrutia Córdova

4to árbitro: Claudio Díaz Mera

📝 El XI de Magallanes vs San Felipe por la Primera B 2025

El probable once: Mathías Bernatene; Alonso Walters, Matías Vásquez, Jeremías James, Franco Ortega; Bruno Valdez, Alexis Sabella, Alessandro Toledo, César Valenzuela, Martín Araya; Facundo Peraza. DT: Miguel Ponce

📝 El XI de San Felipe vs Magallanes por la Primera B 2025

El probable once: Paulo Garcés; Facundo Monteseirín, Jonathan Ferrari, Pedro Navarro, Yerko González; Axel León, Bryan González, Pablo Rodríguez; Sergio Vergara, Vicente Álvarez y Diego González. DT: Franco Palladino