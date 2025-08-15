Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Mesa servida para el cumpleañero Wanderers: si gana es puntero exclusivo de la B

El Decano podría celebrar su cumpleaños como líder exclusivo de la Primera B si vence a Deportes Temuco en el sur.

Foto: Photosport Mesa servida para el cumpleañero Wanderers: si gana es puntero exclusivo de la B
Sebastián Díaz Iturrieta
El presente de S Wanderers ofrece un guion soñado para su hinchada: justo en su aniversario, el equipo tiene la opción de quedar puntero exclusivo en la lucha por el ascenso. Para lograrlo, deberá superar a Deportes Temuco en condición de visita y así encender la ilusión del retorno a Primera División.

🎂 ¿Qué necesita Wanderers para ser líder exclusivo?

Actualmente, la tabla de la Primera B tiene a U de Concepción, San Marcos, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers igualados en lo más alto.
Si los porteños ganan hoy, alcanzarán 36 puntos y se quedarán solos en la cima, a la espera de lo que hagan sus rivales directos.

⚽ ¿Cuándo y dónde juega S Wanderers?

El compromiso frente a Deportes Temuco está programado para las 17:30 horas en el estadio Germán Becker. Un escenario donde el equipo de Valparaíso buscará imponer su juego para coronar una jornada especial.

🗓 Fecha: Viernes 15 de agosto.
🕙 Hora: 17:30 horas.
🏟 Estadio: Germán Becker, Temuco

Imagen foto_00000001
Wanderers en su último duelo ante Copiapó. Photosport

📊 ¿Qué otros equipos pelean por el liderato?

Además de la UdeC y San Marcos, Deportes Copiapó sigue en carrera y jugará el domingo. Una victoria de Wanderers hoy pondría presión inmediata a los nortinos y al resto de aspirantes al ascenso.

🏆 ¿Por qué es tan especial este partido?

Porque no se trata solo de tres puntos: el club celebra un nuevo aniversario y la posibilidad de festejarlo como puntero exclusivo sería el mejor regalo para sus hinchas. El sueño del regreso a la división de honor está más vivo que nunca.

📲 ¿Dónde leer más sobre la Primera B?

En Al Aire Libre encontrarás toda la información de la Primera B de Chile.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
