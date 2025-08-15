Mesa servida para el cumpleañero Wanderers: si gana es puntero exclusivo de la B

El presente de S Wanderers ofrece un guion soñado para su hinchada: justo en su aniversario, el equipo tiene la opción de quedar puntero exclusivo en la lucha por el ascenso. Para lograrlo, deberá superar a Deportes Temuco en condición de visita y así encender la ilusión del retorno a Primera División.

🎂 ¿Qué necesita Wanderers para ser líder exclusivo?

Actualmente, la tabla de la Primera B tiene a U de Concepción, San Marcos, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers igualados en lo más alto.

Si los porteños ganan hoy, alcanzarán 36 puntos y se quedarán solos en la cima, a la espera de lo que hagan sus rivales directos.

⚽ ¿Cuándo y dónde juega S Wanderers?

El compromiso frente a Deportes Temuco está programado para las 17:30 horas en el estadio Germán Becker. Un escenario donde el equipo de Valparaíso buscará imponer su juego para coronar una jornada especial.

🗓 Fecha: Viernes 15 de agosto.

🕙 Hora: 17:30 horas.

🏟 Estadio: Germán Becker, Temuco

Wanderers en su último duelo ante Copiapó. Photosport

📊 ¿Qué otros equipos pelean por el liderato?

Además de la UdeC y San Marcos, Deportes Copiapó sigue en carrera y jugará el domingo. Una victoria de Wanderers hoy pondría presión inmediata a los nortinos y al resto de aspirantes al ascenso.

🏆 ¿Por qué es tan especial este partido?

Porque no se trata solo de tres puntos: el club celebra un nuevo aniversario y la posibilidad de festejarlo como puntero exclusivo sería el mejor regalo para sus hinchas. El sueño del regreso a la división de honor está más vivo que nunca.

