Primera B

Otro técnico deja la Primera B: ¿quién será el nuevo DT de Deportes Concepción?

El León de Collao tomó la decisión de cortar el ciclo de Manuel Suárez y ya analiza a tres nombres para reemplazarlo en la banca.

Foto: Photosport Otro técnico deja la Primera B: ¿quién será el nuevo DT de Deportes Concepción?
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Deportes Concepción vivió un fin de semana movido tras su caída frente a Deportes Copiapó, uno de los líderes de la Primera B. Aunque el equipo se mantiene octavo y en zona de liguilla, la directiva determinó rescindir el contrato de Manuel Suárez, quien deja el club con un registro de ocho triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

Mientras la institución penquista aún no hace oficial la salida, ya definió que el exvolante Patricio Almendra asumirá de manera interina, con la opción de continuar hasta final de temporada.

Imagen foto_00000002

🤔 ¿Quiénes son los candidatos a la banca de Deportes Concepción?

De acuerdo a La Tercera, el director deportivo Aiderson Abreu se reunirá con tres entrenadores que están libres y cuentan con experiencia en la Primera B:

Todos ellos aparecen en carpeta para tomar el mando del "León de Collao" y pelear por un cupo en el ascenso.

⚽ ¿Qué pasará con Manuel Suárez tras su salida?

Por ahora, el club no ha oficializado su salida, aunque el propio DT ya se despidió de los jugadores. Su futuro inmediato es incierto, mientras en Concepción apuestan por cerrar pronto a su reemplazante definitivo.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Primera B #Deportes Concepción

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
