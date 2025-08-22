Rangers vs Magallanes: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por la Primera B

Rangers y Magallanes se enfrentarán en un duelo clave por la Primera B en una nueva jornada ese sábado a partir de las 15:00 horas en Cauquenes. Los rivales tienen claros objetivos, los talquinos necesitan ingresar al menos a zona de liguilla, pero la Carabela aún sufre con el descenso, por lo que esos puntos son vitales.

⏱️ Rangers vs Magallanes en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Magallanes?

🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Fiscal de Cauquenes

📺 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs Magallanes?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Rangers vs Magallanes por la Primera B 2025

El probable once de Rangers: Gamonal, Sanhueza, San Juan y Servetti; Rodríguez, Lobos, González y Durán; Sandoval, Díaz y Álvarez. DT: Erwin Durán.

⚽ El probable XI de Magallanes vs Rangers por la Primera B 2025

El probable once de Magallanes: Bernatene; Walters, Vásquez, James y Osorio; Quiroz, Aránguiz, Sabella y Araya; Conelli y Peraza . DT: Miguel Ponce.