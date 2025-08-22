Rangers vs Magallanes: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por la Primera B
Rangers busca la chance de meterse en la lucha por la liguilla, mientras que Magallanes todavía sufre con la pérdida de categoría.
Rangers y Magallanes se enfrentarán en un duelo clave por la Primera B en una nueva jornada ese sábado a partir de las 15:00 horas en Cauquenes. Los rivales tienen claros objetivos, los talquinos necesitan ingresar al menos a zona de liguilla, pero la Carabela aún sufre con el descenso, por lo que esos puntos son vitales.
⏱️ Rangers vs Magallanes en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto
📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Magallanes?
🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto
🕒 Hora: 15:00 horas
🏟 Estadio: Estadio Fiscal de Cauquenes
📺 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs Magallanes?
📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
⚽ El probable XI de Rangers vs Magallanes por la Primera B 2025
El probable once de Rangers: Gamonal, Sanhueza, San Juan y Servetti; Rodríguez, Lobos, González y Durán; Sandoval, Díaz y Álvarez. DT: Erwin Durán.
⚽ El probable XI de Magallanes vs Rangers por la Primera B 2025
El probable once de Magallanes: Bernatene; Walters, Vásquez, James y Osorio; Quiroz, Aránguiz, Sabella y Araya; Conelli y Peraza . DT: Miguel Ponce.