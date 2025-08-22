Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Rangers vs Magallanes: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por la Primera B

Rangers busca la chance de meterse en la lucha por la liguilla, mientras que Magallanes todavía sufre con la pérdida de categoría.

Sebastián Díaz Iturrieta
Rangers y Magallanes se enfrentarán en un duelo clave por la Primera B en una nueva jornada ese sábado a partir de las 15:00 horas en Cauquenes. Los rivales tienen claros objetivos, los talquinos necesitan ingresar al menos a zona de liguilla, pero la Carabela aún sufre con el descenso, por lo que esos puntos son vitales.

⏱️ Rangers vs Magallanes en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Magallanes?

🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto
🕒 Hora: 15:00 horas
🏟 Estadio: Estadio Fiscal de Cauquenes

📺 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs Magallanes?

📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Rangers vs Magallanes por la Primera B 2025

El probable once de Rangers: Gamonal, Sanhueza, San Juan y Servetti; Rodríguez, Lobos, González y Durán; Sandoval, Díaz y Álvarez. DT: Erwin Durán.

⚽ El probable XI de Magallanes vs Rangers por la Primera B 2025

El probable once de Magallanes: Bernatene; Walters, Vásquez, James y Osorio; Quiroz, Aránguiz, Sabella y Araya; Conelli y Peraza . DT: Miguel Ponce.

