San Marcos vs Santiago Morning en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

San Marcos de Arica, uno de los protagonistas de la Primera B, recibe a Santiago Morning este viernes 22 de agosto, dándole el puntapié inicial a la fecha 22 del torneo.

Los ariqueños están en plena lucha por el ascenso y una victoria los dejará igualados con los líderes Copiapó y Santiago Wanderers.

El Morning, por su parte, está dando la pelea por mantener la categoría, así que se jugará una final en el estadio mundialista Carlos Dittborn.

🕘 San Marcos vs Santiago Morning en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Santiago Morning?

San Marcos y Santiago Morning jugarán este viernes 22 de agosto a partir de las 20:00 horas en el estadio mundialista Carlos Dittborn de Arica.

📺 ¿Dónde ver en vivo San Marcos vs Santiago Morning?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre San Marcos vs Santiago Morning

Árbitro: Fernando Véjar

1er asistente: Sergio Lagos

2do asistente: Matías Medina

Cuarto árbitro: Fabian Reyes

📝 El XI de San Marcos vs Santiago Morning por la Primera B 2025

El once: Nicolás Temperini; Augusto Barrios, Cristóbal Cáceres, Guillermo Cubillos, Ítalo Müller; Camilo Recoret, Facundo Velazco, Javier Rivera, Ramón Fernández; Camilo Melivilú, D'Hidier Pereira. DT: Germán Cavalieri

📝 El XI de Santiago Morning vs San Marcos por la Primera B 2025

El once: Leandro Cañete; Diego Cerón, Douglas Estay, Kevin Vásquez, Martín Arancibia, Martín Delgado; Enzo Ormeño, Fernando Manríquez, Kevin Campillay, Mauricio Iturra; Diego Arias. DT: Cristián Febre.