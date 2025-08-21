Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

San Marcos vs Santiago Morning en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Ariqueños y microbuseros abren la Fecha 22 de la Primera B

Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

San Marcos de Arica, uno de los protagonistas de la Primera B, recibe a Santiago Morning este viernes 22 de agosto, dándole el puntapié inicial a la fecha 22 del torneo. 

Los ariqueños están en plena lucha por el ascenso y una victoria los dejará igualados con los líderes Copiapó y Santiago Wanderers.

El Morning, por su parte, está dando la pelea por mantener la categoría, así que se jugará una final en el estadio mundialista Carlos Dittborn.

🕘 San Marcos vs Santiago Morning en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Santiago Morning?

San Marcos y Santiago Morning jugarán este viernes 22 de agosto a partir de las 20:00 horas en el estadio mundialista Carlos Dittborn de Arica.

📺 ¿Dónde ver en vivo San Marcos vs Santiago Morning?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre San Marcos vs Santiago Morning

Árbitro: Fernando Véjar

1er asistente: Sergio Lagos

2do asistente: Matías Medina

Cuarto árbitro: Fabian Reyes

📝 El XI de San Marcos vs Santiago Morning por la Primera B 2025

El once: Nicolás Temperini; Augusto Barrios, Cristóbal Cáceres, Guillermo Cubillos, Ítalo Müller; Camilo Recoret, Facundo Velazco, Javier Rivera, Ramón Fernández; Camilo Melivilú, D'Hidier Pereira. DT: Germán Cavalieri

📝 El XI de Santiago Morning vs San Marcos por la Primera B 2025

El once: Leandro Cañete; Diego Cerón, Douglas Estay, Kevin Vásquez, Martín Arancibia, Martín Delgado; Enzo Ormeño, Fernando Manríquez, Kevin Campillay, Mauricio Iturra; Diego Arias. DT: Cristián Febre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Primera B #San Marcos de Arica #Santiago Morning

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
