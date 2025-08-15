Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Santiago Wanderers es líder de la Primera B tras ganar con autoridad en Temuco

Ante más de 7 mil espectadores en el Germán Becker, Santiago Wanderers consiguió un importante triunfo sobre Deportes Temuco que mantiene al rojo la lucha por el título.

Foto: Photosport Santiago Wanderers es líder de la Primera B tras ganar con autoridad en Temuco
Sebastián Díaz Iturrieta
Santiago Wanderers es el nuevo líder exclusivo de la Primera B tras ganar un dramático duelo en Temuco ante el cuadro Pije. Una victoria que los deja con la primera opción de conseguir el cupo de ascenso directo a la espera de lo que puedan hacer los otros elencos que pelean por el primer lugar del campeonato. 

Deportes Temuco en tanto se va quedando sin chances de entrar a zona de liguilla, un complejo panorama para los de la Araucanía. 

Con un cabezazo en los 41' de Ethan Espinoza los verdes abrieron la cuenta en el sur, incluso cuando dominaba el local. El 0 a 2 final lo consiguió Jorge Gatica en los 85' en un muy buen contragolpe ejecutado por el ahora puntero.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
