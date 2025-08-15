Santiago Wanderers es líder de la Primera B tras ganar con autoridad en Temuco
Ante más de 7 mil espectadores en el Germán Becker, Santiago Wanderers consiguió un importante triunfo sobre Deportes Temuco que mantiene al rojo la lucha por el título.
Santiago Wanderers es el nuevo líder exclusivo de la Primera B tras ganar un dramático duelo en Temuco ante el cuadro Pije. Una victoria que los deja con la primera opción de conseguir el cupo de ascenso directo a la espera de lo que puedan hacer los otros elencos que pelean por el primer lugar del campeonato.
Deportes Temuco en tanto se va quedando sin chances de entrar a zona de liguilla, un complejo panorama para los de la Araucanía.
⚽ Los goles de Deportes Temuco vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025
Con un cabezazo en los 41' de Ethan Espinoza los verdes abrieron la cuenta en el sur, incluso cuando dominaba el local. El 0 a 2 final lo consiguió Jorge Gatica en los 85' en un muy buen contragolpe ejecutado por el ahora puntero.
📑 Resumen Deportes Temuco vs Santiago Wanderers