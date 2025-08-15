Santiago Wanderers es líder de la Primera B tras ganar con autoridad en Temuco

Santiago Wanderers es el nuevo líder exclusivo de la Primera B tras ganar un dramático duelo en Temuco ante el cuadro Pije. Una victoria que los deja con la primera opción de conseguir el cupo de ascenso directo a la espera de lo que puedan hacer los otros elencos que pelean por el primer lugar del campeonato.

Deportes Temuco en tanto se va quedando sin chances de entrar a zona de liguilla, un complejo panorama para los de la Araucanía.

⚽ Los goles de Deportes Temuco vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

Con un cabezazo en los 41' de Ethan Espinoza los verdes abrieron la cuenta en el sur, incluso cuando dominaba el local. El 0 a 2 final lo consiguió Jorge Gatica en los 85' en un muy buen contragolpe ejecutado por el ahora puntero.

📑 Resumen Deportes Temuco vs Santiago Wanderers

📈 Estadísticas Deportes Temuco vs Santiago Wanderers

📅 Próximos partidos de Deportes Temuco y Santiago Wanderers