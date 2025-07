Santiago Wanderers fue el gran ganador de la jornada sabatina de Primera B

La Primera B sigue completando los partidos de la fecha 13, tres partidos a lo largo del país se jugaron esta jornada y Santiago Wanderers aprovechó el tropiezo de U de Concepción para arremeter en la lucha por el título, pensando en los escapados San Marcos de Arica y Deportes Copiapó.

⚽ Los goles de Santiago Wanderers vs Curicó Unido por Primera B 2025

En un duelo jugado en Quillota, Santiago Wanderers superó por 2 a 1 a Curicó Unido. Los visitantes abrieron la cuenta a los 11' tras el tanto de Nicolás Fernández. Pero los verdes dieron vuelta el marcador con los goles de Leandro Navarro en el 35' y el tiro penal de Jorge Luna en el 52'.

La victoria de Santiago Wanderers los deja terceros con 24 unidades a 7 de San Marcos, que lidera el torneo y a 3 de Deportes Copiapó que es escolta.

Curicó abrió la cuenta en Quillota. Photosport

⚽ Los goles de U de Concepción vs Antofagasta por Primera B 2025

U de Concepción necesitaba de una victoria para meterse de lleno a la lucha por el título, pero la visita le impidió al Campanil subir en la tabla. Cristofer Salas en los 56' le dio el triunfo a los Pumas que siguen escalando en la tabla y podrían acomodarse en zona de liguilla.

⚽ Los goles de Santa Cruz vs Temuco por Primera B 2025

En un duelo por la parte baja y la salvación del descenso, Santa Cruz no dudó y consiguió una vital victoria frente a Deportes Temuco por 2 a 0. Martiniano Moreno en los 25' abrió la cuenta y Nicolás Rivera en el 81' sentenció el triunfo santacruzano. Con este triunfo el equipo que dirige John Armijo le sacó 8 puntos al colista Santiago Morning.

🏟️ ¿Qué partidos se juegan en la Primera B este domingo?

Son 3 duelos, todos de la fecha 13.

Cobreloa vs S Morning / 12:30 horas / Estadio Zorros del Desierto

Magallanes vs Copiapó / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

San Luis vs Concepción/ 17:30 horas / Estadio Lucio Fariña Fernández