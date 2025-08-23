Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Santiago Wanderers sigue líder pero no logra despegarse en la Primera B

Los Verdes empataron con Deportes Recoleta y mantienen la cima, aunque con mínima ventaja, mientras Deportes Antofagasta se mete de lleno en la pelea por el ascenso.

Foto: Photosport Santiago Wanderers sigue líder pero no logra despegarse en la Primera B
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Santiago Wanderers dejó escapar una chance clave en la Primera B 2025. Pese a seguir como puntero exclusivo, el empate frente a Deportes Recoleta en la fecha 22 lo mantiene bajo presión, con rivales directos respirándole en la nuca. Al mismo tiempo, Deportes Antofagasta se ilusiona con volver a Primera División tras un triunfo sólido en el Valle del Aconcagua.

⚽ ¿Por qué Wanderers no logra despegarse en la cima?

Wanderers empató 1-1 con Deportes Recoleta en el Municipal de Recoleta. Leandro Navarro abrió la cuenta para el Decano a los 58′ desde el punto penal. David Salazar igualó en los 89′, también de penal.

Con este resultado, el cuadro porteño alcanzó 37 puntos y sigue en lo más alto. Sin embargo, su ventaja puede ser corta si Deportes Copiapó gana su partido este domingo en Calama.

🟢 ¿Qué riesgos enfrenta el Decano en la recta final?

La irregularidad en partidos clave deja a Wanderers expuesto. Aunque lidera, su distancia con los escoltas es mínima: Copiapó (36) y Cobreloa (33) pueden recortar diferencias.

El calendario tampoco ayuda: los caturros deberán enfrentar a equipos que pelean tanto arriba como abajo. Eso convierte cada fecha en una final para no perder el sueño del ascenso.

🐆 Deportes Antofagasta revive su ilusión de ascender

Los Pumas lograron un triunfo clave en su visita a Unión San Felipe: Tobías Figueroa fue la figura con un doblete (60′ y 80′). Con los tres puntos, Antofagasta llegó a 32 unidades y ya está sexto, a solo cinco del líder momentáneo.

Este resultado los deja nuevamente en carrera por volver a Primera en 2026, confirmando que serán un rival directo en la parte alta de la tabla.

Imagen foto_00000002
Figueroa fue la figura Puma en San Felipe. Photosport

📲 ¿Dónde saber más sobre la Primera B 2025?

Para saber más de la Primera B, en Al Aire Libre encontrarás la información más actualizada.

Temas #Deportes #Fútbol #Primera B

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Primera B