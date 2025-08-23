Santiago Wanderers sigue líder pero no logra despegarse en la Primera B
Los Verdes empataron con Deportes Recoleta y mantienen la cima, aunque con mínima ventaja, mientras Deportes Antofagasta se mete de lleno en la pelea por el ascenso.
Santiago Wanderers dejó escapar una chance clave en la Primera B 2025. Pese a seguir como puntero exclusivo, el empate frente a Deportes Recoleta en la fecha 22 lo mantiene bajo presión, con rivales directos respirándole en la nuca. Al mismo tiempo, Deportes Antofagasta se ilusiona con volver a Primera División tras un triunfo sólido en el Valle del Aconcagua.
⚽ ¿Por qué Wanderers no logra despegarse en la cima?
Wanderers empató 1-1 con Deportes Recoleta en el Municipal de Recoleta. Leandro Navarro abrió la cuenta para el Decano a los 58′ desde el punto penal. David Salazar igualó en los 89′, también de penal.
Con este resultado, el cuadro porteño alcanzó 37 puntos y sigue en lo más alto. Sin embargo, su ventaja puede ser corta si Deportes Copiapó gana su partido este domingo en Calama.
🟢 ¿Qué riesgos enfrenta el Decano en la recta final?
La irregularidad en partidos clave deja a Wanderers expuesto. Aunque lidera, su distancia con los escoltas es mínima: Copiapó (36) y Cobreloa (33) pueden recortar diferencias.
El calendario tampoco ayuda: los caturros deberán enfrentar a equipos que pelean tanto arriba como abajo. Eso convierte cada fecha en una final para no perder el sueño del ascenso.
🐆 Deportes Antofagasta revive su ilusión de ascender
Los Pumas lograron un triunfo clave en su visita a Unión San Felipe: Tobías Figueroa fue la figura con un doblete (60′ y 80′). Con los tres puntos, Antofagasta llegó a 32 unidades y ya está sexto, a solo cinco del líder momentáneo.
Este resultado los deja nuevamente en carrera por volver a Primera en 2026, confirmando que serán un rival directo en la parte alta de la tabla.
📲 ¿Dónde saber más sobre la Primera B 2025?
Para saber más de la Primera B, en Al Aire Libre encontrarás la información más actualizada.