Santiago Wanderers sigue líder pero no logra despegarse en la Primera B

Santiago Wanderers dejó escapar una chance clave en la Primera B 2025. Pese a seguir como puntero exclusivo, el empate frente a Deportes Recoleta en la fecha 22 lo mantiene bajo presión, con rivales directos respirándole en la nuca. Al mismo tiempo, Deportes Antofagasta se ilusiona con volver a Primera División tras un triunfo sólido en el Valle del Aconcagua.

⚽ ¿Por qué Wanderers no logra despegarse en la cima?

Wanderers empató 1-1 con Deportes Recoleta en el Municipal de Recoleta. Leandro Navarro abrió la cuenta para el Decano a los 58′ desde el punto penal. David Salazar igualó en los 89′, también de penal.

Con este resultado, el cuadro porteño alcanzó 37 puntos y sigue en lo más alto. Sin embargo, su ventaja puede ser corta si Deportes Copiapó gana su partido este domingo en Calama.

🟢 ¿Qué riesgos enfrenta el Decano en la recta final?

La irregularidad en partidos clave deja a Wanderers expuesto. Aunque lidera, su distancia con los escoltas es mínima: Copiapó (36) y Cobreloa (33) pueden recortar diferencias.

El calendario tampoco ayuda: los caturros deberán enfrentar a equipos que pelean tanto arriba como abajo. Eso convierte cada fecha en una final para no perder el sueño del ascenso.

🐆 Deportes Antofagasta revive su ilusión de ascender

Los Pumas lograron un triunfo clave en su visita a Unión San Felipe: Tobías Figueroa fue la figura con un doblete (60′ y 80′). Con los tres puntos, Antofagasta llegó a 32 unidades y ya está sexto, a solo cinco del líder momentáneo.

Este resultado los deja nuevamente en carrera por volver a Primera en 2026, confirmando que serán un rival directo en la parte alta de la tabla.

Figueroa fue la figura Puma en San Felipe.

