Santiago Wanderers vs Rangers en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Santiago Wanderers y Rangers medirán fuerzas este domingo 31 de agosto desde las 12:30 horas de nuestro país en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, encuentro válido por la Fecha 23 de la Primera B 2025. Este encuentro tendrá la transmisión de TNT Sports y de TNT Sports en la plataforma Max.

El elenco caturro se encuentra como uno de los líderes del ascenso con 37 puntos, peleando palmo a palmo el título del ascenso con Deportes Copiapó. En tanto Rangers está en el octavo puesto de la tabla con 29 unidades, por lo que buscarán un triunfo que los afirme en esa zona de liguilla.

⚽ Santiago Wanderers vs Rangers en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Rangers?

El partido entre Santiago Wanderers se disputará este domingo 31 de agosto, a partir de las 12:30 horas en el Estadio Lucio Fariña.

🗓 Fecha: Domingo 31 de agosto.

🕒 Hora: 12:30 horas.

🏟 Estadio: Estadio Lucio Fariña

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Rangers?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en Al Aire Libre.

🔁 El XI de Santiago Wanderers vs Rangers por la Primera B 2025

El once: Eduardo Miranda, Axel Herrera, Sergio Felipe, Victor Espinoza, Diego Torres, Leandro Navarro, Joaquín Pereira, Jorge Gatica, Jorge Luna, Maximiliano Cuadra, Ethan Espinoza. DT: Domingo Sorace.

🔁 El XI de Rangers vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

El probable once: José Luis Gamonal, Miguel Sanhueza, Maximiliano González, Camilo Rodríguez, Vicente Durán, Sebastián Leyton, Agustín Mora, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Reyes, Isaac Díaz, Matías Sandoval. DT: Erwin Durán.