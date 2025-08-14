¡Todo o nada! Así se jugará la Liguilla 2025 que define el último ascenso a Primera

En el mundo del fútbol chileno, la Liguilla de la Primera B es una ruleta rusa: siete equipos entran, pero solo uno saldrá con el pasaje dorado a la Primera División 2026. Este minitorneo no solo define sueños y ascensos, también deja cicatrices y frustraciones que marcan a fuego. Con el VAR en cada jugada decisiva, penales como último recurso y un formato que no perdona errores, noviembre será un mes donde la B vivirá su propia final de Copa del Mundo.

📆 ¿Cuándo se juega la Liguilla del Ascenso 2025?

La Liguilla comenzará en noviembre de 2025, una vez finalizada la fase regular de la Primera B. Todas las llaves serán de ida y vuelta, y el equipo mejor ubicado en la tabla general definirá siempre como local.

📊 ¿Cuántos equipos juegan la Liguilla de Ascenso a Primera Chile?

Participan siete equipos:

Del 2° al 8° lugar de la tabla.

de la tabla. El 2° lugar avanza directo a semifinales.

avanza directo a semifinales. Del 3° al 8° juegan cuartos de final.

En caso de empate global, se define por penales.

🏟️ ¿Quién jugará la Liguilla de Ascenso? (situación al 14 de agosto de 2025)

Si la fase regular terminara hoy, los clasificados serían:

2° Santiago Wanderers

3° San Marcos

4° Universidad de Concepción

5° Recoleta

6° Cobreloa

7° Concepción

8° Antofagasta

📌 El campeón de la B (hoy Copiapó) sube directo y no participa de la Liguilla.

🎥 ¿Hay VAR en la Liguilla por el Ascenso?

En cada partido de ida y vuelta, el árbitro tendrá acceso al VAR para revisar:

Goles y anulaciones

Penales cobrados o no cobrados

Expulsiones directas o por doble amarilla

⬇️ ¿Quién desciende a la B 2025?

El último y penúltimo lugar de la tabla de la Primera División 2025 descenderá automáticamente a la Primera B. Hoy, el colista del torneo es Iquique (10 puntos).

⬆️ ¿Quién sube a Primera en 2025?

Campeón de la Primera B: ascenso directo.

ascenso directo. Ganador de la Liguilla: segundo ascenso.

❓ ¿Cuándo se conoce el calendario oficial de la Liguilla de la B?

Una vez terminada la fase regular, en noviembre, la ANFP publicará fechas y horarios.

❓ ¿Qué pasa si hay empate en la final de la Liguilla?

Se define mediante lanzamientos penales, sin alargue.

❓ ¿El VAR estará en todas las fases de la Liguilla?

Sí, en cuartos, semifinales y final.

❓ ¿Hay ventaja deportiva para el mejor ubicado?

Sí, siempre definirá como local.

✍️ En noviembre, la Primera B 2025 dejará claro quién está listo para dar el salto y quién deberá seguir remando en la categoría. Sigue junto Al Aire Libre todos los detalles del Ascenso en Chile.