U San Felipe vs Deportes Antofagasta: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por la Primera B

Unión San Felipe y Deportes Antofagasta animarán uno de los duelos más importantes de una nueva fecha de la Primera B. En el estadio Municipal de San Felipe se verán las caras dos elencos con realidades diferentes, los Pumas necesitan los puntos para meterse en la lucha por la liguilla, mientras que los sanfelipeños quieren salir de la zona de descenso definitivamente.

⏱️ U San Felipe y Deportes Antofagasta en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan U San Felipe y Deportes Antofagasta?

🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕒 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Felipe

📺 ¿Dónde ver en vivo U San Felipe y Deportes Antofagasta?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de U San Felipe y Deportes Antofagasta por la Primera B 2025

El probable once de USF: Garcés, Monteseirini, Ferrari, Navarro y González; Rodríguez, González y león, Vergara, Álvarez y D. González. DT: Francisco Palladino.

⚽ El probable XI de Deportes Antofagasta vs Unión San Felipe por la Primera B 2025

El probable once de Antofagasta: Hurtado, Maluenda, Viveros, Contreras, Abuhadba, Díaz; Bravo, Hinijosa, Souper; Paredes y Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

USF