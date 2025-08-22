Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

U San Felipe vs Deportes Antofagasta: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por la Primera B

Duelo clave en el Valle de Aconcagua para las aspiraciones de ambos elencos, U San Felipe para salir del descenso y los Pumas para arrimarse a la parte alta.

Foto: Photosport U San Felipe vs Deportes Antofagasta: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por la Primera B
Sebastián Díaz Iturrieta
Unión San FelipeDeportes Antofagasta animarán uno de los duelos más importantes de una nueva fecha de la Primera B. En el estadio Municipal de San Felipe se verán las caras dos elencos con realidades diferentes, los Pumas necesitan los puntos para meterse en la lucha por la liguilla, mientras que los sanfelipeños quieren salir de la zona de descenso definitivamente.

⏱️ U San Felipe y Deportes Antofagasta en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan U San Felipe y Deportes Antofagasta?

🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto
🕒 Hora: 12:30 horas
🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Felipe

📺 ¿Dónde ver en vivo U San Felipe y Deportes Antofagasta?

📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de U San Felipe y Deportes Antofagasta por la Primera B 2025

El probable once de USF: Garcés, Monteseirini, Ferrari, Navarro y González; Rodríguez, González y león, Vergara, Álvarez y D. González. DT: Francisco Palladino.

⚽ El probable XI de Deportes Antofagasta vs Unión San Felipe por la Primera B 2025

El probable once de Antofagasta: Hurtado, Maluenda, Viveros, Contreras, Abuhadba, Díaz; Bravo, Hinijosa, Souper; Paredes y Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

USF
Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
