Unión San Felipe vs San Luis en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Unión San Felipe y San Luis de Quillota abren la jornada de sábado de esta Fecha 21 de la Primera B.

El conjunto del Aconcagua está saliendo a flote después de un pésimo primer semestre, pero para ahuyentar al fantasma del descenso necesita una victoria.

San Luis, en tanto, quiere meterse de lleno en la lucha por el ascenso, pero para eso primero debe conseguir los tres puntos en San Felipe.

⏰ Unión San Felipe vs San Luis en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión San Felipe vs San Luis?

🗓 Fecha: sábado 16 de agosto.

🕙 Hora: 12:30 horas.

🏟 Estadio: Municipal de San Felipe

📡 ¿Dónde ver en vivo Unión San Felipe vs San Luis?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🔴 El XI de Unión San Felipe vs San Luis por la Primera B 2025

El probable once: Paulo Garcés; Juan Cordova, Facundo Monteseirín, Jonathan Ferrari y pedro Navarro; Pablo Rodríguez, Axel León y Brayan González; Diego González, Sergio Vergara y Vicente Álvarez. DT: Francisco Palladino.

🟡 El XI de San Luis vs Unión San Felipe por la Primera B 2025

El probable once: Retamal; Navarrete, Coronel, Sarria y Aguila; Juárez, Rodríguez y Césped; Carreño, Parada y Felipe Flores. DT: Juan José Luvera.