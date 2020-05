El fuerte ataque racista a leyenda de Arsenal: "Maldito mono, si me contagio toseré en tu cara"

El inglés Ian Wright, histórico goleador de Arsenal y ex seleccionado de su país, reveló un fuerte ataque racista enviado a sus redes sociales, señalando que "me golpeó muy duro. ¡Es solo un chiquillo!".

"Maldito mono, tienes como 65 años, si me da coronavirus toseré en tu cara y te daré una sentencia de muerte. Si te veo, te dejaré en tu lecho de muerte", fue el ataque que expuso Wright en sus redes sociales.

El ex jugador, de 56 años, afirmó a la BBC tener una "energía positiva, pero simplemente no puedo poner mi otra mejilla".

I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u