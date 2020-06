Emilio Rentería, víctima de racismo en Chile: Nunca me había pasado, pero no guardo rencor

El experimentado delantero venezolano Emilio Rentería, jugador recordado por ser víctima de racismo en Chile en 2014, aseguró que no guarda rencor con nuestro país a pesar del lamentable hecho protagonizado por hinchas de O'Higgins y Deportes Iquique.

Rentería señaló en diálogo con La Cuarta que "nunca me había ocurrido. Fue el único problema, cuando la barra de O'Higgins me hizo gestos de mono. Vi los casos de Samuel Eto'o o Dani Alves, pero es algo muy fuerte, hay que vivirlo para saber como reaccionas".

Además, añadió que "más se vio afectada mi familia, mi madre, mis hermanos... Querían que me fuera de Chile. Pero les dije que no todos los chilenos son malos. Hay más buenos que malos. No guardo rencor, tengo muchos amigos en Arica".

En la misma línea se refirió a las manifestaciones por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Mineapolis, Estados Unidos: "Es una manera de entender que todos somos seres humanos y que el color de piel no nos hace diferentes. El gobierno debiera preocuparse de que eso no ocurra más".

"Yo estuve dos años en Estados Unidos y nunca me sentí discriminado. Tenía una familia amiga, que no eran morenos y me trataron muy bien. Pero me contaban que allá el racismo siempre fue un problema. Recuerdo una vez que me dijeron: '¡Negro, ven acá!'... Yo no me molesté, pero otras personas se asustaron porque eso allá no se puede hacer en público. Allá una persona blanca no le puede decir negro a otra sin conocerlo", cerró.