Yaya Touré: Mi hijo no juega al fútbol por culpa del racismo

El destacado ex futbolista marfileño Yaya Touré conmovió al reconocer que no le permite a su hijo ser futbolista profesional por miedo a que sufra discriminaciones racistas.

En conversación con el diario L'Equipe de Francia, Touré sostuvo que "mi hijo no es futbolista por culpa del racismo, él quiere jugar al fútbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije: 'No, no puedes hacer eso'. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fútbol. ¿Por qué? Por estas cosas".

Junto con esto, el ex volante no fue muy optimista con alguna progresión en el tema y sostuvo que el racismo "va a seguir. Solo tienes que entenderlo. Hace tres meses estuve en una conferencia y había algunas personas de la federación en Italia que acaban de hablar de ello. Hablé con ellos y de qué hacer a veces con (Romelu) Lukaku o con algunos de los jugadores a los que no les gusta".

"Creo que se puede hacer mejor, pero tienes que enseñarles. Se trata solo de los seguidores. La gente les dice que tienen que ser educados, pero es diferente. No es integración; se trata de algo diferente", cerró.