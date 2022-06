El ex arquero y actual entrenador Hernán Caputto criticó la nueva regla que esteblece que los arqueros no puedan moverse en la línea en los lanzamientos penales. "Todo se ha modifiicado en las reglas para que hayan más goles y sean menos evitables, pero a un buen arquero no le complica en nada", dijo en Al Aire Libre PM. El arquero de Palestino Daniel Sappa y el de Audax Italiano Joaquín Muñoz también opinaron.