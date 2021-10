Tribunal de Disciplina citó a Víctor Espinoza por simulación ante U. Católica

El presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, Exequiel Segall, informó que el defensor de Santiago Wanderers Víctor Espinoza fue citado para la sesión del martes por su simulación en la jugada que derivó en la expulsión de Fernando Zampedri, de U. Católica.

"Debemos informar y en lo posible explicar que fue citado don Víctor Espinoza, jugador de Santiago Wanderers, por el informe del árbitro que denuncia una simulación, se refiere a una simulación y por las imágenes públicamente conocidas", señaló el abogado.

"Cada vez que hay una simulación exitosa grave, el Tribunal cita. Citación no es sinónimo de una sanción posterior, pero cada vez que hay una simulación exitosa grave, el Tribunal cita", agregó.

"Este torneo fue sancionado por el mismo hecho el jugador Bayron Oyarzo de Curicó por provocar una injusta expulsión de Carlos Villanueva de Palestino, el caso más emblemático fue Lucas Barrios cuando pertenecía a Colo Colo, sancionado por una simulación exitosa grave, como lo ha sido Gonzalo Fierro, don Jean Meneses en U. de Concepción. Tenemos varios casos", añadió.

Además, Segall dio a conocer que el Tribunal llamó telefónicamente a Roberto Tobar para tomar sus determinaciones en relación a las expulsiones de Zampedri y Germán Lanaro: "Ratificó al Tribunal que si él en la cancha hubiera observado lo que posteriormente hizo en camarines, a través de un celular, no hubiera mostrado tarjeta amarilla al señor Zampedri, con todos esos antecedentes y como se ha hecho en otras ocasiones, el Tribunal absolvió al señor Zampedri de su segunda tarjeta amarilla".

Lanaro, en tanto, fue sancionado y se pierde el clásico del domingo ante Colo Colo.