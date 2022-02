La advertencia de Basile a Dibu Martínez: Cuando le salga algo mal, se la cobrarán el doble

El ex técnico de la selección argentina Alfio Basile comentó el presente del arquero Emiliano Martínez y le pidió mesura a la hora de sus celebraciones, dado que los rivales están esperando un error suyo para cobrársela.

"Le hubiese dicho que se calme un poco. Me imagino que (Lionel) Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún boludo y tiene muchos años de vestuario. Sabe que los contrarios te están esperando y algún día, cuando se tomen revancha y le salga algo mal al Dibu, le pueden cobrar el doble", dijo Basile en Radio Cooperativa de Buenos Aires.

"Como arquero no lo podemos discutir, juega siempre. Pero es muy probable que los rivales le empiecen a tomar bronca. No tienes que cargar a nadie, menos siendo superior", añadió Basile, quien también tuvo palabras para la selección colombiana y para el esquema usado por Reinaldo Rueda.

"No puedo creer cómo jugó, el miedo que tenían... Yo sé que Argentina y Brasil son superiores a todos, pero no puedo creer el cagazo que tenían los colombianos, era terrible. A la Argentina no le tienen respeto ya, le tienen miedo. Yo no podía creer cómo se paró la cancha, hasta jugadores como (Juan Guillermo) Cuadrado no pasaban la mitad de la cancha", expresó.