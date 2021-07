Mario Kempes: Messi no conseguirá ser mejor que Maradona ni ganando cuatro mundiales

El ex delantero trasandino Mario Alberto Kempes, campeón del mundo y figura en Argentina 1978, aseguró que pese a que Lionel Messi logró ganar la Copa América con la albiceleste y a todos sus logros con FC Barcelona, jamás se le podrá comparar con Diego Maradona.

"Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra", expresó a Fuera de Juego de ESPN México.

Aunque reconoció que a Messi "desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la selección argentina", advirtió que "si quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene".

"Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego", sentenció Kempes.

Finalmente, aseguró que "a Messi lo adoro, lo amo. Nunca existió en la historia del fútbol uno que tenga la calidad de Messi como ser humano. Lo veo tan feliz ahora que pudo lograr este título con la selección... Me pone feliz. Me genera una alegría que es difícil de explicar", cerró.