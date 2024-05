París 2024: Argentina define a los jugadores adultos a la espera de Messi

La selección Argentina está a la espera de la nómina que tomará parte de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la 'Albiceleste' enfrentará a Ucrania, Irak y Marruecos por el grupo B, y dado que no forma parte del calendario oficial de la FIFA se debe recurrir a la buena voluntad de los clubes para que faciliten sus jugadores.

Argentina, que ganó el oro Olímpico del fútbol en Atenas 2004 bajo la dirección de Marcelo Bielsa, y en Beijing el 2008 con Sergio Batista y Lionel Messi como su estrella, desea lograr una nueva presea dorada, y repetir en lo posible con el astro de Inter Miami, dado que las selecciones sub23 pueden incorporar tres jugadores mayores.

El entrenador de la Selección Sub23 de Argentina, Javier Mascherano, debiera dar la nómina antes de este fin de semana, y espera la decisión de Lionel Messi, quien tomará también parte de la Copa América en Estados Unidos.

En la eventualidad que Messi no concurra a la cita de los cinco anillos, según la información de la prensa argentina, Mascherano ya tomó la decisión de qué jugadores llevará. Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez serían los elegidos, ya que sus clubes, Aston Villa, Benfica y Manchester City, respectivamente, en los sondeos realizados no han evidenciado una negativa y se muestran llanos a que concurran a París 2024, y luego de ello se integren a sus respectivas pretemporadas.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Julian Alvarez will represent Argentina at the Olympic Games in France this summer, confirmed by @HernanSCastillo. 🇦🇷✅ pic.twitter.com/KPmx5Zepwk