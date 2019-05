Ronaldo: Defendemos a los negros, a los gays, pero nadie me defendió cuando me llamaban gordo

El ex delantero hizo variadas confesiones en entrevista con Financial Times.

El ex delantero de la selección brasileña, de FC Barcelona y de Real Madrid, Ronaldo, ofreció una entrevista donde confesó haber sentido miedo antes de la final del Mundial de 2002 y recordó que nadie lo defendió cuando le llamaban "gordo".

"Hay movilizaciones para muchas cosas. Si eres negro, si eres gay... No recuerdo que nadie me defendiera cuando me llamaban gordo. No me importa", comentó el ahora dueño de Real Valladolid en una entrevista con Financial Times y que replica el diario Marca, en España.

En la publicación, el campeón del mundo en 2002 recordó que antes de aquella final ante Alemania en Japón se le vino a la mente la de 1998, cuando jugó ante Francia luego de haber sufrido un ataque de epilepsia.

"En la final en Yokohama, el partido fue a las ocho de la noche, igual que en París. Después de la cena todos se fueron a dormir y yo solo pensaba 'no quiero dormir'. Busqué gente con quien hablar y encontré a Dida, el portero suplente de Brasil. Le dije: 'No, tú, por favor quédate conmigo'... No dormí nada ese día por el miedo a que me volviese a suceder... Dida se quedó conmigo todo el tiempo", comentó el "Fenómeno".

En otro tema, defendió a Messi por no haber ganado títulos importantes con la selección argentina.

"Es un jugador completamente diferente. No es fácil jugar con tu selección en un gran torneo. Allí juegan los mejores del mundo y no es fácil ganar un Mundial", expresó Ronaldo, quien reconoció haberse hecho la vasectomía, aunque dijo haber guardado semen para formar un equipo de fútbol.