Luis Enrique en su retorno a la selección española: Roberto Moreno fue desleal

El técnico Luis Enrique fue presentado este miércoles como técnico de la selección de España en una sesión de prensa donde contó cómo se gestó su retorno a la Roja y donde tachó de "desleal" a Roberto Moreno, su ex ayudante y quien lo reemplazó durante su ausencia.

"Robert Moreno fue desleal", aseguró Luis Enrique durante su primera intervención.

"El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo, ni Luis Rubiales ni José Molina. El desencuentro con Robert acontece el 12 de septiembre, el único día en el que yo tengo contacto con él. Tengo una reunión en mi casa de 20 minutos, en la que percibo que quiere dirigir en la Eurocopa 2020 y después, si yo quiero, ser mi segundo entrenador. No me pilla por sorpresa, y si soy sincero, diré que lo entiendo, que le haga ilusión seguir, que es la oportunidad de su vida, que ha trabajado mucho, que es ambicioso y ser ambicioso es una cualidad, pero es desleal", comentó.

"Yo no lo haría, y no quiero a nadie con esas características. La ambición desmedida no es una virtud sino un gran defecto. Entiendo su posición, pero jamás la comparto. Lo que le contesté en esa reunión es que no lo veo nunca más como mi segundo y que estoy fuerte, que tengo ganas de volver a trabajar, que no sé cuándo lo haré, y que voy a volver al fútbol", continuó.

"A partir de ahí quiero que quede bien claro que no me he ofrecido nunca a la Federación, a pesar de que les escuché que tenía las puertas abiertas nunca he llamado a nadie, ni he dejado que terceras personas llamen en mi nombre para ofrecerme", aseguró.

"Son ellos quienes me muestran la posibilidad de volver, yo les doy mi punto de vista y el resto es conocido por todos", añadió.