DT de México quedó suspendido para semifinales de la Copa de Oro por acumulación de amarillas

El entrenador de la selección mexicana Gerardo Martino se quedará fuera del duelo de semifinales de la Copa de Oro de la Concacaf debido a la acumulación de dos tarjetas amarillas en el certamen, toda vez que desde el 1 de junio, la FIFA autorizó la amonestación para los directores técnicos.

Martino es el primer DT suspendido por esta modalidad, debido a las cartulinas recibidas ante Costa Rica este sábado en cuartos de final, y otra en el compromiso en la fase grupos ante Martinica, por lo que se perderá el compromiso ante Haití.

Tras la sufrida clasificacióna a penales ante los "ticos", el argentino se refirió al tema y criticó la decisión del juez panameño John Pitti, diciendo que la amonestación fue "inmerecida porque lo único que hice fue pedirle explicaciones de la mano que hubo dentro del área de Costa Rica previa a nuestro gol".

Además, le cayó con todo a la Confederación de Centro y Norteamérica, y dijo que "no me parece justo que un árbitro de Panamá que viene por la otra llave, dirija este partido. Hay árbitros de Nicaragua que se quedaron afuera, de Honduras que se quedaron afuera. No puede dirigir un partido de esa nacionalidad este partido y no poner un árbitro que tiene intereses en la otra llave".