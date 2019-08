José Luis Chilavert: Me gustaría ser presidente de Conmebol o de mi país

El ex portero José Luis Chilavert, siempre polémico en sus dichos, concedió una entrevista en la que aseguró que en un futuro no muy lejano se ve postulando a la presidencia de Conmebol o de su natal Paraguay.

"Puede ser la presidencia de mi país o la Conmebol, me tengo que decidir por uno o por otro. Lo diré en el momento, hoy en día es un 50-50. Yo sé lo que es mi imagen en mi país, yo sé lo que puedo dar, pero hay que buscar un equipo ideal y eso es lo que es difícil dentro del mundo de la política, tener hombres leales", dijo el ex capitán de la selección paraguaya a la Agencia EFE.

"A cualquier persona le encantaría ser presidente de un país. Obviamente hay que ver cómo cae la figura de uno a la gente, hay que hacer encuestas, resolver que la política no es fácil. Sí está claro que no me gustaría que mi país cayese en manos del populismo, como pasa en Venezuela y puede pasar en la Argentina. Sería una pena que Argentina volviese al populismo", añadió Chilavert, quien tampoco descarta llegar a la testera de Conmebol.

El zurdo, autor de golazos gracias a su buena pegada, dijo que está en contra de que Paraguay sea parte de la candidatura conjunta al Mundial de 2030.

"Yo estoy en contra del Mundial 2030 organizado por mi país, yo te puedo hablar de mi país. Yo prefiero que en Paraguay construyan hospitales, carreteras y escuelas. Creo que hay muchas cosas más importantes que organizar una Copa del Mundo. Yo prefiero gastar ese dinero en educación y salud y no en hacer un partido de fútbol", dijo.