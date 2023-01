Sebastien Pineau lanzó una indirecta a la Roja tras jugar el Sudamericano Sub 20

El delantero Sebastien Pineau fue rodedado de micrófonos en su retorno a Perú luego del Sudamericano Sub 20 y, en medio de sus escuetas palabras, dejó un dardo para la selección chilena.

Ante las cámaras, destacó sus sentimientos por defender a la Blanquirroja en vez de los colores de la Roja, ya que el atacante tiene las nacionalidades peruana, francesa y chilena.

"Estoy muy contento por vestir la camiseta de la selección peruana, más aún con un número especial y con el país que uno quiere tanto, la verdad me llena de satisfacción", indicó a la prensa a las afueras del Aeropuerto "Jorge Chávez" de Lima.

Respecto a quienes lo apuntaron por no anotar en el torneo, Pineau indicó que "siempre va a haber criticas buenas y malas, pero así es el fútbol. Lamentablemente no se dio el resultado que se esperaba, pero me quedo con todo el compromiso y entrega del grupo".

Perú se fue en primera ronda del Sudamericano como colista absoluto del Grupo A, sin puntos. En el plano personal, el jugador de 20 años dejará Alianza Lima para recalar en Austin FC de la MLS estadounidense.