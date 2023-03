Uruguay nombró a Marcelo Broli para dirigir a su selección ante Corea del Sur y Japón

Uruguay designó a Marcelo Broli, técnico de la sub 20, como entrenador interino de la selección mayor en los dos amistosos que disputará ante Corea del Sur y Japón en la fecha FIFA de marzo.



Así lo anunció este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en una publicación en su cuenta de Twitter, donde informó que la Celeste jugará el 24 y el 28 con Broli como director técnico interino, ya que Diego Alonso finalizó su contrato luego de Qatar 2022 y por el momento la AUF no informó quién ocupará ese cargo.



"En estos días se definirá la conformación del staff (equipo) que trabajará con Broli en Asia", acota la publicación, acompañada de una foto del entrenador de la selección sub 20 de Uruguay, equipo que alcanzó el segundo puesto del Sudamericano Sub 20 disputado en Colombia semanas atrás.