Jaime García es uno de los candidatos de la ANFP para asumir la Roja sub 20

El fracaso de la Roja sub 20 en el Sudamericano de Colombia no dejó contento a nadie en la ANFP y todo indica que el proceso de Patricio Ormazábal llegará a su fin. Ante ello, el nombre del entrenador de Ñublense Jaime García genera consenso en Quilín para que asuma el cargo.

De acuerdo a información de Diario El Mercurio, Pablo Milad deberá resolver la salida de Ormazábal del equipo que no consiguió avanzar al hexagonal final del Sudamericano, argumentando que el ex volante no supo aprovechar las herramientas que se le brindaron ni pudo explotar el nivel de jugadores con experiencia en Primera División como Darìo Osorio o Lucas Assadi.

Es ante esto, que el mismo medio asegura que García es uno de los candidatos para que se haga cargo de la Roja sub 20 y logre encabezar un proceso que devuelve a Chile a un Mundial de la categoría tras una década.

La complicación es el contrato que el entrenador tiene con Ñublense de Chillán, equipo con el que disputará la Copa Libertadores este 2023.

De todas formas, García no es la única opción, pues en el radar de la ANFP también está el nombre de Cristian Leiva, ex DT de la sub 17 que hoy está sin club.