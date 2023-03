Emmanuel Ojeda: Lo hemos charlado y queremos cortar esa racha

El mediocampista de Universidad de Chile Emmanuel Ojeda hizo la previa del Superclásico del fin de semana ante Colo Colo y contó que han conversado junto al plantel respecto a la posibilidad de cortar la racha de partidos sin saber de triunfos en el Estadio Monumental.

"Si bien es un partido importante, son tres puntos, pero sí, sí lo hemos charlado, porque queremos cortar esa racha, pero estamos tranquilos", dijo el volante argentino en conferencia de prensa.

Ojeda expresó su confianza de cara al duelo del domingo y dijo que "nos agarra en un buen momento, con una seguidilla de partidos sin haber perder, algo que no se venía dando, con jóvenes que aportan mucho al equipo y creo que ahora puede ser, porque el equipo está bien y en la tabla se refleja".

"Esa mochila no se está sintiendo en la semana. En el último partido lo merecimos ganar y el grupo está bien, con todos entrenando bien, con una linda competencia dentro del plantel", añadió.

Sobre cómo viven el partido, Ojeda contó que "el clásico anterior fue muy duro, los que llegaron han disputado partidos de esta importancia, y tratamos de aconsejarle más a los juveniles, que por ahí será su primera vez. El equipo se está preparando bien y creo que llegamos bien al domingo".

Ojeda también fue consultado por Matías Zaldivia, quien jugará su primer clásico como jugador de la U.

"Está enfocado en lo que tiene que hacer acá. No le preguntamos (nada) a él, porque no sé cómo se lo tomará, pero sabemos cómo juegan ellos, vemos videos, entrenamos en base al rival entonces no hace falta", dijo.

"Hay un plantel nuevo, llegaron jugadores con experiencia y eso suma el grupo. Hemos tenido un buen arranque y eso te da otra confianza para llegar al día del partido", complementó.