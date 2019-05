Herrera: Arias está confundido, para el clásico yo estaba a disposición de él

Tras confirmarse que se perderá el clásico ante Colo Colo por decisión del técnico Alfredo Arias, el arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, desmintió al DT y aseguró que el entrenador está confundido en sus comentarios respecto a lo ocurrido entre ambos, luego que ya quedara fuera del duelo ante Coquimbo Unido.

"Arias está confundido porque siempre estuve a disposición de lo que él quisiera, y si no fui al banco (ante Coquimbo) fue porque lo conversamos y fue consensuado. Pero para este partido, quería estar jugando o en la banca", nos dijo Herrera a Al Aire Libre en Cooperativa a la salida del CDA, desmintiendo lo dicho por Arias, quien en conferencia de prensa aseguró que en ambos casos hubo una decisión conjunta.

"Siempre fue consensuado, y se conversó. Y le comenté que estaba impactado de por qué me sacó. Estaba shockeado, no lo entendía. No sabía de dónde venía, no me calzaba porque yo creo que en ninguno de los resultados fui factor: ni con Everton, ni con Audax ni siquiera con Curicó", comentó.

"Si bien es cierto que me equivoco rotundamente después del 2-2 frente a Curicó, después logramos ponernos en ventaja y el problema para mí fue la forma en la que siguió jugando el equipo, y ese no fue mi error. Asumiendo la responsabilidad obvia del gol", añadió el portero.

La U chocará con Colo Colo este sábado a las 12:00 horas en el Estadio Nacional.