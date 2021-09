Joaquín Larrivey: Colo Colo es un equipo sólido, pero creemos que lo podemos vulnerar

El argentino Joaquín Larrivey, goleador de Universidad de Chile, habló con Al Aire Libre PM en la previa del Superclásico ante Colo Colo y afirmó que los albos, punteros del Campeonato, tienen un equipo sólido, pero cree que los azules tienen las armas necesarias para vencerlos y quedarse con la victoria en Rancagua.

"Cuando un equipo anda bien, es porque todas sus líneas están bien y comprometidas. Sin duda es un equipo sólido, lo respetamos, pero creemos que lo podemos vulnerar y llevarnos los tres puntos", explicó.

Del mismo modo, respaldó la postura del técnico Esteban Valencia, quien señaló que la U trabaja para seguir con la misma idea de juego que ha presentado en los partidos anteriores, sin una preparación especial por el Superclásico.

"Desde el punto de vista del día a día, seguimos haciendo lo mismo, lo diferente es la parte emocional. Pero con el respeto que merece Colo Colo, que es puntero, no hay que hacer nada distinto, sólo hay que tomar los recaudos necesarios para trabajar las fortalezas y vulnerar las debilidades que tiene", precisó.

Además, Larrivey indicó que no siente una carga por la racha negativa de la U, de ocho años sin poder ganar a Colo Colo.

"Cada partido es una historia nueva, son partidos diferentes, y no tiene nada que ver con los años que lleva el club sin ganar. Para mí, que me tocó jugar clásicos y no ganamos, este partido es una historia diferente y me genera ilusión más que una carga por no poder ganar", comentó.

Finalmente, apuntó que, pese a la ansiedad porque llegue el compromiso, en el club hay "buenas sensaciones, ilusión de ganar y hacer un gran partido, y quedarnos con los tres puntos para meternos en la lucha del torneo".

El Superclásico se jugará el domingo a las 16:30 horas (19:30 GMT) y lo podrás seguir en Al AIre Libre en Cooperativa y en AlAireLibre.cl.