Marcelo Espina: Esperamos que Colo Colo pueda hacer un buen partido

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, sostuvo que en Colo Colo están ilusionados con alcanzar un resultado positivo este sábado en el Superclásico ante Universidad de Chile y además aclaró que para el "Cacique" es un partido importante, como todos los que enfrentan.

"Lo importante del partido es porque son clásicos rivales y se afronta de esa manera, todo esto no sucede cuando se enfrenta un partido que no sea un clásico", declaró el ex volante.

"Es un partido importante para nosotros, como fue el de Palestino y el de Audax la próxima semana. Está claro que no es cualquier equipo, este tipo de partidos solo mueve todo esto", indicó.

"Se va a querer ganar, es lógico, esperamos que Colo Colo pueda hacer un buen partido", agregó para luego hablar de los jugadores Jorge Valdivia y Esteban Paredes.

"Están bien, muy bien. Entrenaron bien. No veo todos los días los entrenamientos, pero hay un buen ánimo en el plantel, se entrena siempre con mucha intensidad, el equipo juega como entrena y entrena como juega. Eso se demuestra cada fin de semana, independiente del resultado", remató.

Colo Colo visitará a la U el sábado a las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Estadio Nacional.