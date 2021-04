Matías Fernández seguirá el Superclásico "como un hincha" y dijo que está contento por no tener molestias

El volante de Deportes La Serena Matías Fernández, de buen cometido en el empate 0-0 con Unión Española, contó que estará pendiente como un hincha más del Superclásico entre su ex equipo, Colo Colo, y Universidad de Chile de este domingo.

"Lo voy a estar mirando como un hincha, deseando lo mejor a Colo Colo", contó en la transmisión de TNT Sports luego de la igualdad con los "hispanos", en la cual "no tuvo molestias", destacó.

"Estoy contento, gracias a Dios me he sentido cada vez mejor. Contento por las sensaciones en el campo de juego y por no tener molestias. Es lo fundamental. Esperamos seguir mejorando como equipo, tenemos una idea de juego muy clara, hoy nos faltó el finiquito, pero nos creamos bastantes ocasiones para ganar el partido", señaló.

"Tenemos la expectativa de estar peleando en la parte alta de la tabla, para eso estamos trabajando", agregó Fernández, quien profundizó en sus sensaciones positivas en la cancha.

"Estoy teniendo entrenamientos normales con el equipo, seguramente si hay alguna molestia o algo, habrá algún cuidado especial de parte del cuerpo técnico en los entrenamientos y la preparación para llegar lo mejor posible a los partidos. Cada vez me estoy sintiendo mucho mejor", terminó.