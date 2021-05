La UEFA presentó el trofeo de la Conference League, el nuevo torneo del fútbol europeo

La UEFA presentó este lunes el trofeo de la Conference League, la tercera competición europea que jugará su primera edición la próxima temporada con 184 clubes y partidos los jueves como la Europa League.

El trofeo tiene una altura de 57,5 centímetros, pesa 11 kilos y consta de 32 columnas hexagonales, una por cada equipo de la fase de grupos, con forma curvada desde la base, que es de latón cepillado a mano con efecto de acero galvánico mate, igual que la parte superior, mientras las espinas tienen un acabado plateado brillante.

