Alcalde Durán a Jorge Segovia: Lo invitamos a presentar proyecto y ponernos a trabajar

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, se mostró abierto a acoger una presentación del proyecto de renovación del Estadio Santa Laura, que el propietario de Unión Española, Jorge Segovia, dio a conocer a través de las redes sociales en los últimos días.

También a través de la plataforma social, el jefe comunal dijo que está cien por ciento "disponible para acoger un proyecto de remodelación de Estadio Santa Laura. Jorge Segovia basta con cumplir normativa y poner foco en su naturaleza deportiva. Lo invitamos a presentar proyecto y ponernos a trabajar".

Durán aportó más detalles sobre su postura en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, en la cual aclaró que "aparte de lo de Twitter no hay nada, lo que pretende hacer no lo sabemos, no hay ningún proyecto presentado ni un anteproyecto o alguna conversación con el municipio más formal donde diga más o menos cuál es la idea".

"La imagen que publicó en redes sociales es una imagen en que no aparece ninguna torre y en ese sentido lo que nos parece muy bien es que la actividad inmobiliaria, bueno... primero que cualquier construcción adicional cumpla rigurosamente con la norma, pero el propósito principal nuestro es la recuperación y remodelación del estadio. En ese sentido, la imagen se ve fantástica, pero hay que ver qué anteproyecto presentarían para poder técnicamente evaluar su pertinencia".

Luego recordó que "hace algunos años se presentó en la Municipalidad una importante oficina de arquitectura con un proyecto muy interesante que suponía una remodelación significativa del estadio que incluía estacionamientos, una placa comercial e incluso equipamiento deportivo y venía acompañado a todo este desarrollo deportivo la construcción de dos torres de departamentos en altura".

"Sin embargo hubo sucesivas modificaciones al proyecto, que terminó única y exclusivamente en dos torres de departamentos y no incluía ninguna recuperación del Estadio Santa Laura. La Municipalidad hizo un acto que se llama invalidación del permiso", completó.