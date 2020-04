Carlos Palacios: Me gustaría explotar este año y ser un jugador de primera línea

El delantero de Unión Española Carlos Palacios, campeón del torneo FIFA 20 de futbolistas chilenos, analizó su presente en los hispanos, destacando a su actual DT Ronald Fuentes y a Martín Palermo, quien lo hizo debutar, y afirmó que su deseo es "explotar" para ser "un jugador de primera línea".

"No me gusta leer mucho los comentarios de la gente, trato de centrarme en jugar y rendir. Mis amigos me dicen que soy un jugador que está marcando algo en el fútbol chileno, por como juego y mi edad, pero tengo que mejorar cosas, tengo mucho margen y puedo dar mucho más de lo que estoy entregando y eso es positivo", señaló el jugador en un Live realizado por el periodista de Al Aire Libre Francisco Caneo en Instagram.

"Este año lo necesito, renové hace poco, pasaron muchas cosas, pero fue la mejor decisión. Espero a final de año explotar y ser un jugador de primera línea. Es una presión linda, creo que los jugadores jóvenes son muy mirados. Desde que empecé a jugar se me ha vinculado en varios lados, pero yo estoy tranquilo y con ganas de jugar en Unión Española", añadió.

Además, Palacios destacó la labor de Fuentes y señaló que "Ronald es muy de piel, fue jugador y sabe lo que se siente al otro lado de la vereda. Recibo sus consejos, y si no lo hubiera hecho, no sé dónde estaría. Siempre recibo de buena manera los consejos de los grandes. Soy muy positivo en eso".

Junto con esto, tuvo palabras para Palermo y sostuvo que "para mí fue muy importante tener un jugador como él, con varios récord y campeón intercontinental. Son personas reconocidas en todo el mundo (junto a su ayudante Pato Abbondanzieri), que lograron cosas que uno sueña con lograr. Son muy buenas personas, porque te enseñan cosas muy positivas".

Sobre sus aspiraciones futuras, Palacios aseveró que "si no es Boca, me gustaría mucho pasar por el fútbol argentino, antes de dar un salto más grande. Creo que mis características de vivir el fútbol son parecidas a los argentinos, que mueren por el equipo. Yo cuando entro a la cancha me mato por la camiseta".

Además, dijo que "Riquelme es mi referente, por sus características de juego. Yo ahora cambié, pero siempre me dijeron que tenía un estilo parecido a él. Siempre veo videos de Barcelona, Villarreal y Boca Juniors. Otro jugador que miro mucho es Carlos Tévez, es un jugador extraordinario y lo está demostrando".

Por último tuvo palabras para la implementación del VAR: "Creemos que hay una injusticia. Siempre nos pasa algo con el VAR. La gente dice que lloramos más de la cuenta, pero creo que todos se dan cuenta. Siempre hay un error en todos los partidos y creo que no se está utilizando de buena manera".