David Llanos: Me siento identificado con la UC, si se diera la oportunidad volvería

El delantero de Unión Española David Llanos, quien llegó para reforzar al equipo de Plaza Chacabuco, reveló que le gustaría volver a Universidad Católica en el futuro, pues se siente identificado con el club precordillerano.

"Me siento identificado con el equipo, le tomé mucho cariño. Si se da la oportunidad, obvio que volvería", señaló a El Mercurio con respecto al elenco que dejó a fines del 2018, cuando terminó su contrato.

Llanos sostuvo que para él "no es un retroceso" llegar a Unión Española, pues considera que "lo veo como una oportunidad para demostrar lo mucho que puedo entregar" y contó que no renovó porque "el porcentaje que me iban a dar del pase no era el que esperaba".

"Aahora me siento bien, terminé el campeonato sin ninguna molestia y espero no tener ninguna dificultad en este campeonato", dijo sobre su presente en los rojos.

Ahora se enfrentará a la UC en el Torneo de Verano de Viña del Mar y apuntó a que si marca un gol "va a ser complicado. Dejé muchos amigos allá, gente con la que pasaba la mayor parte del tiempo. No creo que lo celebraría, tiene que haber un respeto".