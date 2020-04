Diego Sánchez: Jorge Segovia aclaró que todo sueldo que sea descontado será devuelto

El portero de Unión Española, Diego Sánchez, aseguró este miércoles en conversación con el Live de Instagram de Al Aire Libre en Cooperativa que el dueño del club, Jorge Segovia, se comprometió a devolver todo el dinero que se descontará de los sueldos del plantel por la crisis debido a la pandemia del coronavirus.

El "Mono" afirmó sobre esto que "esto venía de antes, el mes pasado hablé con don Jorge Segovia que me llamó desde España por teléfono para aclararme que todo sueldo que sea descontado será devuelto cuando vuelva todo a la normalidad".

Sobre la rebaja del cincuenta por ciento a todo el plantel, el meta dijo que "como cara visible del plantel hemos hecho la petición de que se vea de mejor forma con los que ganan menos. Por ahí les sirve meterse en la Ley de Protección del Empleo, pero eso se verá en breve. No a todos se les descontará el cincuenta por ciento".

A su vez, Sánchez relató varias anécdotas sobre su carrera. Sobre su primer entrenamiento tras arribar a los "hispanos" en 2013, el guardavallas dijo que "me puse a hacer tonteras y el 'Coto' Sierra se preguntaba: ¿A quién trajeron? ¿A un payaso?".

En relación a su llamado a la Roja entonces dirigida por Jorge Sampaoli, Sánchez afirmó que "cuando me llamaron a la selección y me dijeron que tenía que presentarme en dos días más en 'Juan Pinto Durán', no lo podía creer".

"Pero no lo podía creer porque me llamaron en un momento en el que estaba bajando. No me pescaron cuando salí campeón, pero pensé que por algo se dio así. Llegué a la selección y fue 'cuático' verme en la nómina en la tele con Claudio (Bravo), con Johnny (Herrera) y después tiran la lista de jugadores y eran puros que jugaban en Europa", agregó.

A su vez, el "Mono" cuenta que "la única anécdota mala en la selección fue que me encontraron con un poco de sobre peso, me hicieron entrenar en triple jornada. En tres días bajé como 40 kilos. Pensé que era mejor que no me llamaran más (risas)".