Ex jefe técnico de las divisiones menores de Unión Española: Mi despido no tiene sentido

Roberto Alamos, ex jefe técnico de las divisiones menores de Unión Española, aseguró que fue despedido por el cuadro rojo, el que respaldó su decisión en la crisis que desató el coronavirus con la paralización del fútbol.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el hizo del "Zorro" Alamos contó que se le comunicó "que por una cuestión de dineros que el club no podía cancelar se redujo a algunos técnicos, pero yo fui el único que salí. Yo le manifesté al gerente si podíamos llegar a un acuerdo y me dijo que no, que debía irme".

"Luis Baquedano me dijo que no tenía que ver con mi trabajo, pero me parece muy extraña la decisión. La mayoría ha llegado acuerdos, conmigo no fue el caso. Mi finiquito ya está firmado y no veo que el club tenga la intención del club en que yo vuelva", agregó.

Según Alamos, su "salida no tiene sentido, claramente hay algo ahí. Se me dijo que no era por mi trabajo, quizás a alguien no le soy simpático y se tomó la determinación. Cruces hay siempre en los trabajos".

El ex jefe de las divisiones menores de Unión Española contó, además, que él buscó alternativas para quedarse con un salario más bajo, pero su propuesta no fue aceptada por el club.

"Yo ofrecí una rebaja de sueldos como lo están haciendo todos, creo que esa debió ser la solución o congelar, como lo permiten están leyes que salieron ahora, pero creo que la decisión no fue muy humana conmigo", apuntó

El fútbol joven en Chile

Alamos, finalmente se refirió al trabajo que se desarrolla en el país en las divisiones menores y fue tajante en su opinión. "En Chile no hay desarrollo del fútbol menor. Hay clubes que trabajan mejor o peor, pero la Federación no tiene una línea conductual que nos permita mirar a futuro. No veo con buen augurio lo que se viene", cerró.