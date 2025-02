Exdelantero de River y su llegada a Unión Española: El factor de Pablo Solari y Paulo Díaz en su decisión

El experimentado delantero Matías Suárez ha sido confirmado como nuevo refuerzo de Unión Española, generando grandes expectativas en el equipo de Independencia.

Con 36 años y un exitoso paso por River Plate, el atacante llega proveniente de Belgrano de Córdoba, dispuesto a aportar su jerarquía en la liga chilena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matías Suárez (@matisuarez88)

El consejo de Solari y la influencia de Paulo Díaz

El exdelantero de River Plate confesó que mantiene una comunicación constante con Solari, quien tuvo un exitoso paso por Colo Colo antes de emigrar al fútbol argentino. "Con el que hablaba siempre y hablo es con Pablo Solari. Él me recomendó y me habló un poco. Eso me hizo estar más tranquilo a la hora de tomar la decisión", señaló Suárez en ESPN.

Suárez también destacó su relación con Paulo Díaz, zaguero chileno con quien compartió vestuario en River. "Con Paulo nos sentábamos casi juntos en el vestuario, siempre hablábamos y me contaba de Chile", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matías Suárez (@matisuarez88)

Elogios a Paulo Díaz y expectativas en Chile

El argentino también aprovechó la ocasión para elogiar a Paulo Díaz, quien actualmente es una pieza clave en el esquema de Gallardo. "Creo que hoy es uno de los mejores centrales del fútbol argentino", aseguró.

El arribo del delantero a Unión Española genera gran expectación entre los hinchas y también los amantes de la liga chilena, quienes esperan que su experiencia y calidad sean determinantes en el torneo.