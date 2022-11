Gustavo Canales: Estoy muy fuerte desde mis convicciones y modo de ver el fútbol

El entrenador de Unión Española, Gustavo Canales, usó su cuenta de Instagram, estuvo alejado por más de un año, para comentar la derrota sufrida en la final de Copa Chile y mostrarse muy fuerte en sus convicciones para seguir frente al cuadro rojo.

"Hace un año que no participo activamente de este medio y eso está relacionado a una gran pérdida familiar que tuve que me dejó sin ganas de exponer mi vida privada", dijo en el inicio de su publicación, agregando que "no solo eso, sino también el puesto que hoy ocupo hizo que me aleje de la exposición porque lo creía necesario".

"Hoy siento que es el momento de expresarme dadas las circunstancias deportivas que me toca atravesar. Después de perder la final de ayer el dolor y la tristeza es algo que me cala hondo, así y todo, estoy muy fuerte desde las convicciones que tengo respecto al juego y al modo de ver el fútbol", remarcó.

"La razón de esta publicación es agradecer a cada una de las personas que creyeron en mí, pero en especial es hacer énfasis en el gran grupo de jugadores que me tocó dirigir en estos dos meses", dijo.

"Un párrafo aparte merece nuestra querida gente que nos acompañó masivamente y que volvió al estadio ilusionada con vernos dar otra vuelta olímpica. Pero así es el fútbol y este juego es tan hermoso gracias a su impredicibilidad", indicó.

"Desde mi humilde opinión, creo haber superado al rival en los 90 minutos y la ineficacia nos llevó a los penales donde se nos esfumó el sueño", expuso.

Para finalizar, quiso "repetir los agradecimientos a los jugadores, cuerpo técnico y área médica. Esto recién empieza... la revancha está a la vuelta de la esquina".