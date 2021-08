Joe Abrigo se despidió de Unión Española: No me voy feliz en lo personal

El volante Joe Abrigo publicó un mensaje para despedirse de Unión Española, club que reforzó para el actual torneo y en el que tuvo pocas oportunidades tras llegar con una lesión y luego ser escasamente considerado.

"Hoy me toca despedirme del club del cual siempre me consideré hincha y del que mis más cercanos saben las ganas que tenía de estar", escribió en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"No me voy feliz en lo personal, pero con la tranquilidad de que siempre me entrene al cien por ciento. Gracias a todos por los mensajes de apoyo que me enviaron siempre y espero tener una revancha", completó.

Abrigo, que formó parte del equipo ideal de la pasada Copa Sudamericana, jugará de forma casi segura en Ñublense y el propio jugador Mathías Pinto le dijo en esta publicación "aquí te espero mi bebé".