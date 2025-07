"Les expresé que...": La clara postura de Emiliano Vecchio sobre un eventual regreso a U. Española

Unión Española pretende iniciar la 'operación permanencia' en la segunda rueda del Campeonato Nacional para no tener que lamentar el descenso a finales de este año, y en busca de ese objetivo es que el elenco de Independencia trabaja en la posibilidad de reforzar el plantel con un viejo y querido jugador en el club, el argentino Emiliano Vecchio.

Fue en los últimos días que se conoció de los contactos que inició la dirigencia de U. Española con Vecchio, buscando que el experimentado volante vuelva a ponerse la camiseta hispana a pesar de haber tenido una salida no muy amistosa al término de la pasada temporada 2024.

El jugador que actualmente milita en Defensores de Belgrano en el ascenso argentino ya ha tenido conversaciones con Jorge Segovia para vivir un tercer paso por el equipo de colonia, posibilidad de la que el mismo se refirió con una tajante postura al respecto.

🗣 ¿Qué dijo Emiliano Vecchio sobre su posible vuelta a Unión Española?

La actual campaña de Unión Española está siendo un drama total, fuera de Copa Sudamericana y para peor marchan en la zona de descenso del Campeonato Nacional, a siete puntos de distancia de poder salir de la zona roja de la tabla.

Por ello, es que en este escenario complejo del club, Vecchio dialogó con ESPN sobre su posible retorno al Santa Laura. "Yo he hablado un poco la situación con don Jorge (Segovia). A Sabino (Aguad) lo conozco desde que me llevó a Bolivar. Les expresé que estoy a disposición", señaló.

"Esto es como si se enfermara un familiar. Dejas todo, vuelves a tu casa y tratas de ayudar. Ellos me dijeron que se iba a analizar", expresó el ex Colo Colo, para luego apuntar que "Le tengo muchísimo cariño al club, a mí siempre me han movido los desafíos y yo creo que, viéndolo de afuera, es un momento muy complejo. Cuando pasan estas situaciones, ponerse la camiseta no es fácil. Yo sé que, si me pongo la de Unión, no tendría inconvenientes en llevar esa presión".

⚽ ¿Qué pasó con Vecchio en la Unión Española?

Emiliano Vecchio tuvo su segundo paso por Unión Española en la pasada temporada 2024, teniendo bastante regularidad con 23 partidos jugados, aportando 6 goles y el mismo número de asistencias.

Sin embargo, su salida estuvo envuelta de cierta polémica, con incendiarias declaraciones del propio Vecchio hacia el manejo del club con su estadía. "Cuando llegué, Unión Española tenía que pagar el alquiler... Lo terminé pagando yo el viernes. Unión Española es un desastre", lanzó entre otras acusaciones.

Incluso, el apodado gordo apuntó que desde el club le habían quedado debiendo dinero, aunque luego tuvo que recular respecto de dichos dardos que realizó contra Unión. Ahora, más aún si es que su deseo es volver a tener un paso por el club rojo.

🔸 ¿Dónde juega Emiliano Vecchio en 2025?

Desde enero de este 2025, Emiliano Vecchio juega en el club Defensores de Belgrano de la Primera Nacional de Argentina, la segunda división de dicho país.

📆 ¿Cuándo juega Unión Española?

El próximo desafío de Unión Española será jugar su partido pendiente ante Universidad de Chile, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

📅 Fecha: Sábado 5 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Santa Laura