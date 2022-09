Luis Mejía: Somos un equipo competitivo, estamos para dar pelea hasta el último

En conversación con el programa "Esto es Unión", de Al Aire Libre TV, Luis Mejía, arquero de Unión Española, relató su llegada al equipo, junto con comentar los desafíos a futuro y su rol como capitán del plantel.

El panameño contó sobre cómo se dio su traspaso desde Fénix y el periodo de adaptación. "Fue una historia media rara, porque yo estaba en Uruguay, con mi contrato por finalizar. Ahí me llama un representante chileno por medio de un uruguayo", relató.

"También estaba negociando con Unión de Santa Fe. Con todo el tema en Argentina del dolar y el peso era complicado. Estoy en una edad donde el fútbol es por plata, tengo una familia que mantener y vimos qué propuesta era mejor. Me hablaron muy bien de Santiago y del club", continuó.

"La primera dificultad fue conocer a los compañeros, porque en la pretemporada en Uruguay estuve unos días. Por ahí uno puede sacar unos nombres, pero el funcionamiento no se tenía visto, por más que te manden videos. Las tres o cuatro primeras fechas iba medio tímido, pero a medida que pasaban los partidos fui adaptándome y el grupo me hizo sentir muy cómodo también", agregó.

La ilusión de un título

"Manotas" confía en las capacidades del elenco de Independencia, que está en la parte alta de la tabla y también sigue con vida en Copa Chile. El golero espera terminar la temporada de buena manera.

"Yo creo que somos un equipo competitivo. Es más, yo creo que estamos para dar pelea hasta lo último en el Campeonato. Obviamente tenemos que ser conscientes que por ahí Colo Colo rompió un poco la tabla, pero tenemos la posibilidad de recortarle puntos. Depende de nosotros", expresó.

"Tuvimos para dar ese batacazo y fallamos en los partidos que tuvimos oportunidades, pero el equipo está consciente que uno de los objetivos es entrar en Copa Libertadores. Ahora se viene una recta final muy linda", agregó.

"Me encontré con un grupo muy bueno. Hemos pasado por turbulencias, pero la banda siempre (está) remándola para bien. Tener el grupo práctimanete completo a final del Campeonato va a ser muy importante. Está la posibilidad de Copa Chile para rotar, además", aseveró.

La jineta y los objetivos en el club

El guardameta también se refirió a su capitanía, que vive "con mucha tranquilidad pero también con responsabilidad", pues sabe "que llevar la cinta de capitán no es solo ponertela en la cancha, sino todo lo que conlleva afuera".

"De a poco vamos tratando que las cosas vayan mejorarndo por el bien de los jugadores y la gente de Unión Española. Me sorprendió, no me la esperaba, pero (la tomo) con alegría".

Sobre su continuidad en Chile, Mejía indicó que "lo único que quiero hoy en día es lograr algo en este periodo en Unión Espñaola. Si dios quiere lograr la Copa Chile e ilusionarnos con el Campeonato. En el tema contractual, tengo contrato hasta el último partido y tienen una opcion de compra por el 50% de mi pase por 300 mil dolares. Vamos a ver que sucede.

"Mi cabeza está en poder tratar de cerrar de la mejor manera, que es el objetivo del grupo", cerró.