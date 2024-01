Miguel Ponce sobre cupos de extranjeros: Solo debo acatar las reglas del juego

El nuevo técnico de Unión Española, Miguel Ponce, realizó su primera conferencia de prensa en el Estadio Santa Laura, donde además de referirse al plantel actual y posibles fichajes para los de Plaza Chacabuco, abordó la nueva regla del sexto cupo de extranjero en el Campeonato Nacional.

"Siempre hay torneos de inferiores y siempre va a ser una polemica, así ha sido hace un montón de años, en todos los que me he relacionado al fútbol que siempre cada cierto rato están estas decisiones. Yo en cierto modo no tengo mucho que hacer en esas decisiones porque no me corresponden a mí, solamente debo acatar las reglas de juego y poder desarrollar sobre eso", mencionó.

"Todos los que han seguido y conocen mi carrera saben que siempre he jugado con mucha gente joven y el club (Unión Española) tiene mucha gente talentosa y las tengo que preparar para que estén para la competencia y van a tener su oportunidad como se merecen", agregó el técnico sobre su percepción de los jugadores jóvenes.

Además, el extécnico de Deportes Iquique se refirió a la relación de la ANFP con los técnicos extranjeros para la selección chilena donde ya se han puesto sobre la mesa nombres como los de Ricardo Gareca y Gabriel Milito. En esa línea, Ponce mencionó que "es una tónica, la verdad es que los entrenadores chilenos como el 'Coto' -Sierra- tiene un pergamino suficiente para ser técnico de la selección, ha hecho su carrera, afuera siguen confiando en él como técnico y en Chile lo demostró con creces con todas las cualidades que tiene".