Ronald Fuentes: El VAR es una mierda, lo digo con todas sus letras

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, comentó variados temas en entrevista con un matutino y uno de ellos fue respecto a sus sensaciones con el videoarbitraje.

En ese sentido, el ex defensor de la selección chilena fue taxativo en su opinión: "El VAR es una mierda, lo digo con todas sus letras. No se ha sabido utilizar de buena manera y no se sabrá utilizar mientras no se fijen los criterios para todos los árbitros", dijo a La Tercera.

"El VAR se supone que vino a sacar la injusticia y finalmente termina siendo más injusto que los propios cobros", añadió.

"Cuando uno habla en contra de los árbitros acá en Chile ellos lo toman como que uno los está matando, no lo toman que es para corregirlos. No es fácil en Chile hablar sobre el arbitraje porque después te pasan la cuenta", complementó.

Fuentes se refirió a la campaña que ha realizado junto a Unión Española y aseguró que la idea inicial es capturar un cupo a un torneo internacional.

"Estamos con opciones de quedar dentro de los siete para agarrar algún cupo de torneo internacional. Si agarramos una racha mala, espero que así no sea, tenemos ese cupo casi claro. Queremos llegar lo más arriba posible, ojalá dentro de los tres primeros, para ir a la Copa Libertadores. Si después nos da para pelear el torneo, lo haremos", dijo.

"No, no trabajamos en función de pillar a Católica. Pensamos en ganar los partidos, sumar de a tres para seguir escalando. Esa serán siempre las preparaciones de nuestras semanas para estar bien en lo emotivo y en lo futbolísitico", agregó.

"Me ilusiona (el título), obviamente. Estamos ilusionados con lograr un título para esta institución. Pero tranquilos, no podemos pensar en eso cuando aún restan 15 fechas", añadió antes de referirse a lo realizado por el joven delantero Carlos Palacios.

"No lo mantengo aterrizado, es aterrizado. Desde que llegamos nosotros ha demostrado ser muy centrado, muy profesional. Él se ha preocupado en este tiempo de crecer. Entendió que el juego colectivo es más importante que el individual", expresó.