Unión Española definió al sucesor de Jorge Pellicer

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, confirmó que el actual jefe técnico del Fútbol Joven, César Bravo, se hará cargo del primer equipo tras la salida de Jorge Pellicer, y que esperan que se mantenga en el cargo hasta fin de año.

"Vamos a cambiar claramente el estilo, César Bravo, jefe técnico de nuestro proyecto del Fútbol Joven, nos da las garantías para trabajar con gente de la casa. Estamos confiados, esperamos que nos vaya bien", señaló Al Aire Libre en Cooperativa.

"Vamos a tratar que se quede, no interinamente, no vamos a buscar a otro técnico, salvo que sea un problema, esperamos que César nos pueda acompañar hasta fin de año, veremos si sigue así, se va a otro club o vuelve a trabajar en nuestro proyecto de Fútbol Joven, de momento va a quedar Gustavo Canales a cargo de la sub 21, única categoría que está trabajando", explicó.

Además, dio las razones para la salida de PelliceR: "Los resultados son los que mandan, no hemos tenido un buen arranque y eso caló hondo en el directorio de Unión. Conversamos con Jorge y llegamos a un armonio encuentro, de manera que a partir de mañana Unión va a tener a un nuevo técnico".

Unión Española marcha en el puesto 14 del Campeonato Nacional.