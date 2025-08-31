Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Unión Española

Unión Española enciende el descenso: la remontada que complica a Limache

Unión Española y Limache vivirán jornadas finales emotivas en el Campeonato Nacional 2025.

Luís Felipe Labrín
Unión Española remontó el duelo ante Ñublense por 2-1 y se ilusiona con salvarse del descenso, ya que quedó a un punto de Deportes Limache, dándole una tremenda emoción a la recta final del Campeonato Nacional 2025.

⚽ Los goles Ñublense vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

Unión Española se quedó tempranamente con un jugador menos por la expulsión de Milovan Celis (5'), lo que aprovechó Ñublense para tomar ventaja en los 45' con un tanto del incombustible Patricio Rubio.

En el complemento los Diablos Rojos también sufrieron la tarjeta roja de Bernardo Cerezo en los 56'. Unión capitalizó esto y dio vuelta el duelo con tantos de Matías Marín y Pablo Aránguiz.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Unión Española?

Ñublense vuelve a la cancha el viernes 12 de septiembre a las 18:00 hotras ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que Unión Española recibirá el sábado 13 a las 12:30 horas ante Audax Italiano en el estadio Santa Laura.

📋 Resumen Ñublense vs Unión Española

📊 Estadísticas Ñublense vs Unión Española

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
