Unión Española enciende el descenso: la remontada que complica a Limache

Unión Española remontó el duelo ante Ñublense por 2-1 y se ilusiona con salvarse del descenso, ya que quedó a un punto de Deportes Limache, dándole una tremenda emoción a la recta final del Campeonato Nacional 2025.

⚽ Los goles Ñublense vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

Unión Española se quedó tempranamente con un jugador menos por la expulsión de Milovan Celis (5'), lo que aprovechó Ñublense para tomar ventaja en los 45' con un tanto del incombustible Patricio Rubio.

En el complemento los Diablos Rojos también sufrieron la tarjeta roja de Bernardo Cerezo en los 56'. Unión capitalizó esto y dio vuelta el duelo con tantos de Matías Marín y Pablo Aránguiz.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Unión Española?

Ñublense vuelve a la cancha el viernes 12 de septiembre a las 18:00 hotras ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que Unión Española recibirá el sábado 13 a las 12:30 horas ante Audax Italiano en el estadio Santa Laura.

