Jugador de Buffalo Bills Damar Hamlin se desplomó tras choque con un rival

Roger Goodell, comisionado de la NFL, informó que Damar Hamlin, defensivo de Buffalo Bills, se encuentra en estado crítico en un hospital de Cincinnati, después de sufrir una dramática lesión en el partido de su equipo ante los Bengals en la semana 17 de la liga.

"Hamlin recibió atención médica inmediata en el campo por parte del equipo, personal médico independiente y paramédicos locales. Luego fue transportado a un hospital local donde se encuentra en estado crítico", explicó el comisionado en un comunicado.

En el mensaje Roger Goodell también confirmó que el partido que cerraba la semana 17 de la temporada entre Cincinnati Bengals y Buffalo Bills fue suspendido.

El directivo de la NFL subrayó en el comunicado la preocupación por la salud del jugador.

"Nuestros pensamientos están con Damar y los Buffalo Bills. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible. La NFL ha estado en comunicación constante con la Asociación de Jugadores de la NFL, que está de acuerdo con posponer el juego".

Damar Hamlin se lesionó cuando quedaban poco menos de seis minutos del primer cuarto del juego en el que su equipo caía 3-7. Los asistentes médicos del Paul Brown Stadium, hogar de los Bengals, entraron al campo para aplicar al jugador reanimación cardiopulmonar (RCP), luego de lo cual lo trasladaron en ambulancia al hospital.

La jugada en la que el jugador quedó lesionado sucedió en una ofensiva de los Bengals en la que Tee Higgins atrapó un pase de Joe Burrow, en su carrera fue derribado por Hamlin, quien recibió el impacto de Higgins a la altura del pecho.

El defensivo profundo se levantó luego de la tackleada, pero de inmediato se desvaneció, en su caída se golpeó la cabeza contra el césped.

Las asistencias médicas entraron al campo para atenderlo ante la preocupación de sus compañeros que formaron un círculo alrededor de su compañero.

Una vez que la ambulancia salió del estadio los jugadores de ambos equipos se retiraron a los vestuarios a esperar las instrucciones de la liga que decidió posponer el juego.

Damar Hamlin, quien en el fútbol universitario jugó con los Pittsburgh Panthers, tiene 24 años, llegó a la NFL seleccionado por los Buffalo Bills en la sexta ronda del Draft del 2021.

En esta campaña el defensivo actuó en 15 partidos en los que logró 91 tackleadas y 1.5 capturas.

#BuffaloBills Safety, Damar Hamlin suffered cardiac arrest tonight on #MondayNightFootball after taking a hard hit into the chest, requiring CPR.



Here is sports medicine specialist, Dr. Aneesh Garg breaking down this scary injury & explaining what likely occurred.#nflnews pic.twitter.com/8jQHs0dFk6