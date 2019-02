Christian Garín: Es el partido más importante de mi carrera, soñaba con este momento

El tenista nacional Christian Garín, se mostró emocionado tras su importante victoria sobre el austriaco Jurij Rodionov, que le dio a Chile la clasificación al Grupo Mundial de la Copa Davis, tras ocho años.

"No sé si es el mejor partido de mi carrera, pero sin duda es el más imporetante. Soñaba con este momento, no saben todo lo que me ha costado. Desde los 16 años que intemto dar lo mejor de mí y muchas veces me tocó perder muy duro, asi que ganar hoy es súper emocionante", aseguró Garín en la transmisión de TVN.

Además, el "Tanque" aseguró que "mi familia es la que más me ha apoyado, en Chile es muy difícil ser deportista, y ella es la que siempre me ha apoyado, en las buenas y en las malas. Han sido un soporte muy importante".

Proyectando lo que se viene, Garín afimó que "seguramente Chile va a estar muchos años en el Grupo Mundial, es increíble lo que está jugando Nico (Jarry), hoy ganó un partido con mucha presión y sin él estaríamos hablando de otra cosa. Somos un gran equipo".

Finalmente, el número dos del elenco nacional, destacó "la estrategia del capitán (Nicolás Massú)" en la conformación de la dupla de dobles, además del "esfuerzo" de Marcelo Ríos por estar con el equipo.