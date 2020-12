Copa Davis: Chile enfrentará a Eslovaquia a comienzos de marzo en Bratislava

El equipo chileno de Copa Davis conoció este viernes la fecha y el escenario en que jugará ante Eslovaquia por el Grupo Mundial I.

Los partidos del elenco que capitanea Nicolás Massú, que jugará por un cupo en el Repechaje de las Finales 2022, serán en Bratislava, los días 5 y 6 de marzo del 2021.

Estos duelos serán en el AXA Arena NTC, indoor y con superficie dura, según lo que confirmó la organización del evento.

En esa misma fecha se jugarán otras tres series del Grupo Mundial I: Argentina contra Bielorrusia, Pakistán contra Japón y Ucrania contra Israel.

La llave definirá a qué escuadra avanza a las qualifiers para las Finales del torneo de 2022. El que pierda, tendrá que jugar los Play-Offs del Grupo Mundial 1.

Mark those 2021 calendars...🗓



7️⃣ in March

1️⃣6️⃣ in September

1️⃣ TBC



Dates for the #DavisCup World Group I and World Group II home-and-away ties are in!



Read more ➡️ https://t.co/ELEQahUNZE pic.twitter.com/uEUdN9EQ0n